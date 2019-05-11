В Амурской области возле села Чембары рухнул автомобильный мост

По факту обрушения надзорный орган области начал проверку. Фото: https://www.instagram.com/svbnews/?utm_source=ig_embed
По факту обрушения надзорный орган области начал проверку. Фото: https://www.instagram.com/svbnews/?utm_source=ig_embed

Как сообщает местная прокуратура, пострадавших в связи с происшествием нет.

Обрушение конструкции произошло 10 мая, сообщает сотрудники прокуратуру по Амурской области. Обрушенный мост сняли на видео и разместили его в Instagram.

Мост размещен возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области. По факту обрушения надзорный орган области начал проверку.

“По последней информации, транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, пострадавших нет”, — предварительно сообщает ведомство.

После проверки, в случае необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в машина “Водоканала” провалилась в асфальт на Тарасова.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Амурская область мост происшествие
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