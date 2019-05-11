На Мурманском шоссе насмерть разбился квадроциклист. Обстоятельства выясняются

На месте работают сотрудники полиции. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК
На месте работают сотрудники полиции. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Очевидцы сообщили, что мужчина средних лет разбился на квадроцикле на Мурманском шоссе в Ленобласти.

«На 57-м километре Мурманского шоссе. Квадроциклист средних лет – насмерть», — сообщает свидетель происшествия в посте социальной сети ВКонтакте.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 11 мая в Кировском районе Ленобласти. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ППС и ГИБДД.

На транспортном средстве, судя по фотографии с места трагедии, водитель пытался подняться на возвышенность. Следы от техники на песке свидетельствуют о том, что он, как минимум шесть раз рытался взобраться на горку. Но, видимо, квадроцикл перевернулся.

Официальных данных о происшествии от сотрудников правоохранительных органов не поступало. О других пострадавших не сообщалось тоже.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга в Перекупном переулке загорелся ВАЗ.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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