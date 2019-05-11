В Петербурге задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения в живот товарищу

Друзья поссорились возле дома потерпевшего, в результате чего его оппонент нанес ему тяжкий вред здоровью.

В полицию Центрального района 10 мая поступило телефонное сообщение о том, что прошлой ночью из собственной квартиры дома на 8-ой Советской улице с проникающим ножевым ранением, в тяжёлом состоянии госпитализирован гражданин 1978 года рождения.

По предварительной информации, потерпевшего у дома № 42 на 8-ой Советской улице ударил ножом неизвестный. Сотрудники полиции по подозрению в указанном преступлении задержали гражданина 1965 года рождения, который изобличен в том, что во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ударил ножом в живот пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде, сообщают в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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