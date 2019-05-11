Жесткое столкновение Лады и Мазды на Петрозаводском шоссе (видео)

Видео аварии Мазды и Лады на Петразаводском шоссе в Петербурге выложили в соцсети очевидцы.

Автомобили не разъехались в поселке Саперный на Петрозаводском шоссе. Владелец Mазды 1992 года рождения ехал в сторону Санкт-Петербурга. У дома №50 машина врезалась в движущуюся по встречной полосе Ладу Гранту. Водителем второй машины оказался молодой человек 23 лет.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», также информация подтверждена отделом пропаганды УГИБДД.

Известно, что автовладелец Лады и его пассажирка получили травмы не тяжелого характера.

Оба автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия были сильно повреждены. Видео с места ДТП также выложили в соцсетях.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Вознесенском шоссе пожарная машина и трактор перевернулись по пути в Колпино.