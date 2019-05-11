На Вознесенском шоссе пожарная машина и трактор перевернулись по пути в Колпино

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК
Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Утром в Петербурге два крупногабаритных транспортных средства «завалились» прямо на трассе.

Инцидент произошел в Колпинском районе 11 мая. По сообщениям очевидцев, на дороге перевернулись два автомобиля: пожарная машина и трактор.

По Вознесенскому шоссе автомобили ехали в сторону города Колпино. Последствия аварии сфотографировали и выложили в социальные сети очевидцы.

«Гуляла с собакой рядом. Звук был, будто дом рухнул», — комментирует одна из них.

Судя по фотографиям, выложенным ВКонтакте, перевернувшийся трактор перегородил левую полосу, а пожарная машина завалилась на обочину.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи. Автомобили пытаются перевернуть и поставить. Информации о пострадавших в данный момент нет.

«Лихо. Все такие незаметные на дороге,» — отмечает пользователь в интернете.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга в Перекупном переулке загорелся ВАЗ.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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На Вознесенском шоссе пожарная машина и трактор перевернулись по пути в Колпино
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