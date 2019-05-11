Скончался режиссер Николай Тарханов

В Иркутске скончался известный российский режиссер, оператор и фотограф Николай Тарханов. Его не стало на 52-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил певец Аркадий Стародубцев.
Причина смерти режиссера пока не установлена. По предварительной информации, Тарханов умер от резкого перепада кровяного давления.
Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Окончил ВГИК.
В роли режиссера принимал участие в фильмах «Три круга войны», «Уроки Жизни», «Поколение» и «Без неба».
С 2001 года Тарханов является членом Союза Фотохудожников России.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что умер сценарист фильмов о человеке-пауке, лауреат премии Оскар Элвин Сарджент. Сардженту было 92 года, и он умер в американском городе Сиэтле по естественным причинам. Похороны сценариста пройдут В Лос-Анджелесе.