Скончался режиссер Николай Тарханов

В Иркутске скончался известный российский режиссер, оператор и фотограф Николай Тарханов. Его не стало на 52-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил певец Аркадий Стародубцев.

Причина смерти режиссера пока не установлена. По предварительной информации, Тарханов умер от резкого перепада кровяного давления.

Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Окончил ВГИК.

В роли режиссера принимал участие в фильмах «Три круга войны», «Уроки Жизни», «Поколение» и «Без неба».

С 2001 года Тарханов является членом Союза Фотохудожников России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что умер сценарист фильмов о человеке-пауке, лауреат премии Оскар Элвин Сарджент. Сардженту было 92 года, и он умер в американском городе Сиэтле по естественным причинам. Похороны сценариста пройдут В Лос-Анджелесе.