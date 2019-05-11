В Гатчине загорелся двухэтажный деревянный дом (видео)

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today
По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Площадь возгорания постройки на Киргетова достигла 350 м2.

В Гатчине горел двухэтажный деревянный дом на улице Киргетова, сообщили в МЧС Ленинградской области 11 мая. Общая площадь пожара составила 350 м2.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. На первом этаже дома расположено несколько организаций, а вот второй является жилым. К счастью, все успели вовремя выбежать.

На месте возгорания работали 10 пожарных и три машины МЧС Ленинградской области. Огонь потушили к 11:17.

Видео: https://vk.com/spb_today

В социальных сетях переживают за деревянные дома Гатчины: их остается все и меньше. Кто-то считает, что дом специально подожгли, чтобы освободить место для более современных зданий. Эти заявления, впрочем, ничем не подкреплены. В причинах будет разбираться отдел надзорной деятельности — он уже ведет дознание, сообщили в МЧС Ленобласти.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что во Всеволожском районе Ленобласти после пожара нашли человечески останки.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
видео гатчина деревянный дом мчс пожар спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взрывы и выстрелы в Полежаевском парке напугали петербуржцев
Камчатский медведь утащил у охотников продукты (видео)
Бритни Спирс ушла из зала суда босиком (фото)
В Гатчине загорелся двухэтажный деревянный дом (видео)
Как западные спецслужбы шпионили за СССР на парадах
Вачовски планируют переснять «Матрицу»
Водитель Fiat в смертельном ДТП на Кушелевской был пьян
В больницу Всеволожска привезли мужчину с переломом черепа