В Гатчине загорелся двухэтажный деревянный дом (видео)

Площадь возгорания постройки на Киргетова достигла 350 м2.

В Гатчине горел двухэтажный деревянный дом на улице Киргетова, сообщили в МЧС Ленинградской области 11 мая. Общая площадь пожара составила 350 м2.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. На первом этаже дома расположено несколько организаций, а вот второй является жилым. К счастью, все успели вовремя выбежать.

На месте возгорания работали 10 пожарных и три машины МЧС Ленинградской области. Огонь потушили к 11:17.

Видео: https://vk.com/spb_today

В социальных сетях переживают за деревянные дома Гатчины: их остается все и меньше. Кто-то считает, что дом специально подожгли, чтобы освободить место для более современных зданий. Эти заявления, впрочем, ничем не подкреплены. В причинах будет разбираться отдел надзорной деятельности — он уже ведет дознание, сообщили в МЧС Ленобласти.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что во Всеволожском районе Ленобласти после пожара нашли человечески останки.