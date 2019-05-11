Камчатский медведь утащил у охотников продукты (видео)

Животному, вероятно, будет непросто открыть контейнер. Фото: скриншот Youtube видео
Животному, вероятно, будет непросто открыть контейнер. Фото: скриншот Youtube видео

Выстрел вверх не произвел на зверя никакого впечатления.

Камчатский медведь украл у охотников продукты, сообщает “Камчатка-информ”. На видео, опубликованном на хостинге Youtube видно, как медведь хватает с зубы контейнер и сбегает с ним в лес.

Видео: kamchat100

Оригинальное видео, появившееся в соцсетях, содержало большое количество ненормативной лексики: охотники были недовольны тем, что их провиант уносят у них на глазах. Один из них выстрелил вверх, чтобы напугать зверя, но на медведя это не произвело никакого впечатления. Вероятно, животному будет непросто открыть контейнер.

По данным портала, на прошлой неделе под Петропаловск-Камчатским несколько человек заметили на трассе медведя, который выпрашивал еду. В соцсетях предположили, что на видео именно он и теперь забирает съестное силой.

В прошлом году на Камчатке застрелили 70 медведей, а их жертвами стали два человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петергофе пропал павлин.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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