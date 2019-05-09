Со Скотного двора под Петергофом улетел павлин

Павлин сейчас в состоянии стресса. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Павлин сейчас в состоянии стресса. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

О пропаже редкой птицы в соцсетях сообщили работники туристско-развлекательного комплекса «Русская деревня Шуваловка». Известно, что павлин улетел со Скотного двора на территории музея под открытым небом.

Отмечается, что павлин не ручной и в данный момент находится в состоянии стресса, из-за того, что впервые в жизни находится вне привычной среды обитания.

Из мини-зоопарка, к которому так привык, павлин улетел в четверг 9 мая. Сотрудники отзываются о нем, как о молодом, не ручном, пугливом, и не приспособленном к жизни в дикой среде обитания. Окрас классический.

Специалиста скотного двора просят, чтобы нашедшие птицу не пытались поймать её самостоятельно, потому что она все равно улетит или спрячется. Для поимки пернатого нужно сообщить его владельцам о его местонахождении. Сделать это можно через группу ВКонтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

На данный момент поиски продолжаются. Последний раз павлина видели бегущим вдоль шоссе в сторону Стрельны.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что домашняя еда опасна для здоровья кошек, сообщают ученые.