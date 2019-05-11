Largus едва не свалился в Невку на Выборгской набережной

На видеорегистратор попал момент, как машина сходит с дороги. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На видеорегистратор попал момент, как машина сходит с дороги. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

В автомобиле находился только пожилой водитель.

На Выборгской набережной Lada Largus едва не слетела в Невку, сообщили очевидцы в социальных сетях 11 мая. По словам очевидцев, у машины что-то случилось с управлением — и пожилой водитель не смог повернуть и врезался в ограждение.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

Автомобиль пробил железный забор и одно колесо зависло над водой, передают свидетели. Никого, кроме мужчины в машине не было. Дорожная полиция приехала на место происшествия через считанные минуты.

Возможно причиной ДТП стал мокрый асфальт — в Санкт-Петербурге в субботу прошел сильный дождь. В социальных сетях надеются, что причиной стали не проблемы со здоровьем у пенсионера.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что по факту смертельной аварии на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело.