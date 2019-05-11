Водитель Fiat в смертельном ДТП на Кушелевской был пьян

Пассажир и водитель находятся в состоянии средней тяжести. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Пассажир и водитель находятся в состоянии средней тяжести. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

По факту аварии в полиции Петербурга возбудили уголовное дело.

По факту смертельного ДТП на Кушелевской дороге возбудили уголовное дело, сообщили в МВД Санкт-Петербурга 11 мая. Водитель, влетевший в бордюрный камень, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в пятницу 10 мая в начале первого часа ночи. Мужчина за рулем Fiat Albea не сумел справиться с рулем и наехал на “отбойник”. Машина перевернулась. Один из пассажиров 28-летний мужчина погиб на месте, водителя 26-ти лет и 27-летнего второго пассажира увезли с места ДТП в состоянии средней тяжести.

Теперь водителя привлекут к уголовной ответственности за пьяное вождение, которое привело к смерти человека. Сейчас все детали аварии устанавливают.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об этом ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга.