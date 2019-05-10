На Кушелевской дороге автомобиль врезался в отбойник. Есть жертвы

На месте работало несколько бригад скорой помощи. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

На месте работало несколько бригад скорой помощи. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

По словам очевидцев, в результате ДТП погиб пассажир. Он вылетел из автомобиля.

В Петербурге на Кушевельской дороге перевернулось авто-транспортное средство. По предварительным данным, из данной машины вылетел на дорожную часть пассажир – он погиб.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Калининском районе в ночь с 9 на 10 мая. В социальной сети ВКонтакте очевидцы утверждают, что водитель легкового автомобиля нарушил скоростной режим, в результате чего не справился с управлением, и врезался в разделительное ограждение.

Из-за удара машина перевернулась. Предположительно, с заднего сидения вылетел пассажир. Его травмы были несовместимы с жизнью. О состоянии водителя пока ничего неизвестно.

Скорая помощь прибыла на место аварии почти сразу, так как выезжала из соседнего двора с вызова. Также там работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Обстоятельства трагичного ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Садовой мотоцикл врезался в автобус.