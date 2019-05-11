Маршрутка сбила пешехода на Московском шоссе Петербурга

Возможно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Московском шоссе Санкт-Петербурга маршрутка сбила пешехода, сообщили очевидцы в социальной сети в субботу 11 мая. Мужчина остался жив, но в результате аварии разбил свой iPhone. ДТП, судя по всему, произошло вне зоны перехода.

Свидетели аварии сообщают, что от пешехода пахло алкоголем. На место быстро приехали экстренные службы Петербурга, мужчину госпитализировали.

Очевидцы сообщают, что водитель маршрутки снял со стекла номер маршрута сразу после ДТП. Транспортное средство, по словам свидетелей в соцсетях, следовало по 202-му маршруту. Никакого подтверждения этим словам нет.

Пользователи соцсетей выражают удивление, что кто-то осмелился переходить московское шоссе — так, Сергей Б. считает, что там опасно находиться даже на обочине.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга пострадали четыре человека.