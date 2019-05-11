Известно о четырех пострадавших в ДТП на Бухарестской (видео)

Обе машины перевернулись после ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today
Обе машины перевернулись после ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

Легковая машина заехала в лужу и врезалась в микроавтобус.

На данный момент известно, что в результате ДТП во Фрунзенском районе Петербурга пострадало четыре человека, сообщили в ГИБДД 11 мая. Авария произошла в 18:25 у дома 15 на Бухарестской улице.

Видео: https://vk.com/spb_today

Инспекторы рассказали, что автомобиль Chevrolet ехал в сторону Волковского проспекта, попал в лужу воды и врезался в микроавтобус Iveco. Обе машины вышли на трамвайные пути и пробили стенку идущего трамвая, передают в Госавтоинспекции Петербурга.

Видео: https://vk.com/spb_today

Сейчас инспекторы устанавливают все детали произошедшего. Пользователи социальных сетей не понимают, как машины могли настолько сильно повредить трамвай.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у института Кино и телевидения Петербурга произошло серьезное ДТП.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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