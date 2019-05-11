Машина протаранила микроавтобус и трамвай на Бухарестской

После столкновения легковая машина и микроавтобус перевернулись. Фото: https://vk.com/spb_today
После столкновения легковая машина и микроавтобус перевернулись. Фото: https://vk.com/spb_today

Есть пострадавшие и, возможно, жертвы — их число пока неизвестно.

На Бухарестской улице у института Кино и телевидения произошла серьезная авария: легковой автомобиль протаранил микроавтобус и трамвай, сообщили очевидцы в соцсетях в субботу 11 мая. Машина и микроавтобус перевернулись на бок, а у трамвая пробит бок. Столкновение произошло на большой скорости — машину не остановило даже железное ограждение.

Фото: https://vk.com/spb_today

На место приехали спасатели МЧС, медики и дорожная полиция. Есть пострадавшие — точное число и их состояние пока неизвестно. Не исключено, что кто-то из участников аварии погиб.

Причины аварии пока неизвестны. Сегодня в Санкт-Петербурге прошел дождь и машины скользят на мокром асфальте.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге возбудили дело после смертельной аварии на Кушелевской дороге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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