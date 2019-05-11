Из-за сильного ветра в Петербурге падают деревья

Люди не пострадали. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК

Люди не пострадали. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК

Сегодня вечером, 11 мая, в Невском районе Санкт-Петербурга усилившийся ветер повалил дерево.

На улице Кибальчича из-за непогоды рухнула черемуха. Об этом стало известно из сообщений местных жителей, которые опубликовали фотографии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что дерево упало прямо на припаркованный рядом автомобиль. Какие повреждения черемуха нанесла машине неизвестно.

Ствол упавшего дерева перекрыл всю проезжую часть улицы, заблокировав тем самым движение транспортных средств. Заметно, что дерево обвалилось не до конца. Известно, что людей, пострадавших от падений деревьев, на данный момент нет.

Кроме того, на улице Евдокима-Огнева дерево упало, придавив собой «Газель».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, на Красногвардейской площади Mini Cooper уворачивался от удара и улетел на газон.