На Красногвардейской площади Mini Cooper уворачивался от удара и улетел на газон

Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК

Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 мая, на Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге.

В аварии участвовали автомобиль марки «Citroen» и «Mini Cooper». О случившемся рассказали свидетели ДТП в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что водитель, который находился за рулем машины «Citroen» подрезал второй автомобиль, который в свою очередь для того, чтобы избежать столкновения, вылетел на тротуар.

Судя по фотографиям с места происшествия, которые сделали очевидцы, «Mini Cooper» почти полностью «залез» на газон, три колеса из четырех справились с поребриком.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль протаранил микроавтобус и трамвай на Бухарестской улице.