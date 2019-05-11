На Красногвардейской площади Mini Cooper уворачивался от удара и улетел на газон

Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК
Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер/ ВК

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 мая, на Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге.

В аварии участвовали автомобиль марки «Citroen» и «Mini Cooper». О случившемся рассказали свидетели ДТП в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что водитель, который находился за рулем машины «Citroen» подрезал второй автомобиль, который в свою очередь для того, чтобы избежать столкновения, вылетел на тротуар.

Судя по фотографиям с места происшествия, которые сделали очевидцы, «Mini Cooper» почти полностью «залез» на газон, три колеса из четырех справились с поребриком.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль протаранил микроавтобус и трамвай на Бухарестской улице.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авария дтп красногвардейская площадь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге под вечер образовались пробки по 10 км
Ребенок сломал ногу из-за дыры в горке площадки на Белградской
Известна выездная форма «Зенита» на сезон 2019/2020
Вишня зацвела на Васильевском острове Санкт-Петербурга
На Красногвардейской площади Mini Cooper уворачивался от удара и улетел на газон
Во Франции идет 26-ая неделя протестов “желтых жилетов”
В Петербурге мужчина выпал из окна, предварительно сбросив телевизор
Молодежные составы “Зенита” и ЦСКА сыграли вничью