В Красном Селе горевшую кухню тушили 15 спасателей

Ночью с 11 на 12 мая на территории Красного Села произошло возгорание в одной из квартир дома №2, расположенного на улице Суворова.

В однокомнатной квартире загорелась кухня. Огонь распространялся быстро и до приезда специалистов успел захватить семь квадратных метров.

В службу спасения информация о пожаре поступила в 00:59. На место происшествие оперативно прибыла бригада из 15 пожарных.

Однако потушить огонь оказалось не так просто. Спасатели интенсивно работали на протяжении почти часа. В 01:58 бригада полностью ликвидировала возгорание.

На данный момент официальной информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Красногвардейской площади Mini Cooper уворачивался от удара и улетел на газон.