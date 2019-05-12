В Мексике прогремели четыре взрыва

Происшествии случилось на производстве пиротехники.

По предварительным данным в результате взрыва один человек погиб, также есть пострадавшие — на данный момент известно, что пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой предоставленную информацию телеканалу Televisa координатором управления гражданской обороны региона Луис Фелипе Пуэнте.

По предварительной информации, взрывы произошли в районе мастерских по производству пиротехники. Всего прогремело четыре взрыва.

На месте работают специалисты. Территория ЧП оцеплена подразделением армии и сотрудниками полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства взрывов.

Также известно, что производители пиротехники имели все необходимые документы для осуществления своей деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под Ростовом в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли двое.