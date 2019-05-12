Под Ростовом в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли двое

Спасатели не исключают вероятность обрушения в здании.

Взрыв произошел около 00:30 в поселке Чистоозерный Ростовской области, сообщают спасатели региона. В результате взрыва бытового газа, семь квартир повреждены, две из них разрушены полностью.

Как сообщает ТАСС администрация Богдановского сельского поселения, в состав которого входит поселок, в результате взрыва погибли двое. Среди погибших есть ребенок.

По данным спасателей, обрушилась кровля здания на площади 50 квадратных метров. Еще двое пострадали и были госпитализированы тяжелом состоянии. В МЧС сообщили, что существует угроза обрушения в здании, в связи с чем работа спасателей осложнена. Сейчас дом отключен от газоснабжения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что баллон с газом взорвался при столкновении иномарки и Газели в Пушкинском района (видео).