Взорвавшаяся от столкновения с Saab Газель попала на видео

“Огненное” ДТП произошло на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.

О дорожно-транспортном происшествии ранее сообщали в социальной сети. В Пушкинском районе ночью столкнулись Газель и иномарка. В Машине Газели были баллоны с газом, они-то и стали тем самым детонатором и привели к взрыву.

Момент столкновения также был зафиксирован. Его успел снять свидетель, когда вел прямой эфир в Instagram. Он же и помог водителям ДТП. В результате столкновения никто не погиб, оба участника аварии были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние, как тяжелое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что баллон с газом взорвался при столкновении иномарки и Газели.

Видео: https://vk.com/spb_today