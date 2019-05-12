В Приморском районе водитель Mazda наехал на бордюрный камень и скончался

Водитель был 1999 года рождения. Фото: https://vk.com/dorinspb
Водитель был 1999 года рождения. Фото: https://vk.com/dorinspb

Мужчина после столкновения с дорожным ограждением еще был в сознании. Смерть наступила в больнице.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Дорожный инспектор. Санкт-Петербург”. ПО информацио ОГИБДД по Приморскому району, ДТП произошло около 20:15 накануне возле дома 131, литера Б по Приморскому проспекту.

Водитель 1999 года за рулем Mazda 3 не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После он врезался в опору освещения и снес ее.

Мужчину с места происшествия увезли в городскую больницу №3. Однако врачи не смогли спасти пострадавшего, в 22:25 он скончался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что взорвавшаяся от столкновения с Saab Газель попала на видео.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп приморский район происшествие
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