В Приморском районе водитель Mazda наехал на бордюрный камень и скончался

Мужчина после столкновения с дорожным ограждением еще был в сознании. Смерть наступила в больнице.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Дорожный инспектор. Санкт-Петербург”. ПО информацио ОГИБДД по Приморскому району, ДТП произошло около 20:15 накануне возле дома 131, литера Б по Приморскому проспекту.

Водитель 1999 года за рулем Mazda 3 не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После он врезался в опору освещения и снес ее.

Мужчину с места происшествия увезли в городскую больницу №3. Однако врачи не смогли спасти пострадавшего, в 22:25 он скончался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что взорвавшаяся от столкновения с Saab Газель попала на видео.