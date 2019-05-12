Женщину, устроившую поножовщину своему гостю на Ленсовета, задержали

По данному факту проводится проверка. Фото: https://ivbg.ru
По данному факту проводится проверка. Фото: https://ivbg.ru

Инцидент произошел накануне в Московском районе. Не обошлось и без алкоголя.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают сегодня, что задержали женщину, которая после ссоры с мужчиной 29 лет, решила ножом ударить его в живот. Злоумышленнице, сообщают в ГУ МВД по Петербургу, 38 лет.

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Ленсовета. Также сообщается, что потерпевший пришел к женщине в гости. Они распивали спиртное, но в какой-то момент диалог пошел не туда. В результате мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Женщину задержали. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Лиговском двое пришли забрать отремонтированный ноутбук, но решили прихватить и телефон за 100 тысяч.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
московский район происшествие
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