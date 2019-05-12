На Лиговском двое пришли забрать отремонтированный ноутбук, но решили прихватить и телефон за 100 тысяч

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Девушка и мужчина пришли за своей техникой, но им приглянулся и телефон продавщицы.

Злоумышленники не скрывались и открыто похитили дорогостоящую технику. Инцидент произошел в мастерской по ремонту техники, расположенной на Лиговском проспекте. Об этом сегодня рассказали сотрудники правоохранительных органов Петербурга.

Также полиция сообщает, что мужчина и женщина напали на девушку-продавца, а после хищения мобильного телефона, сели в автомобиль УАЗ и скрылись с места происшествия.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Фрунзенского района пригласила малознакомых мужчины в гости, а те ограбили ее.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
лиговский проспект происшествие
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