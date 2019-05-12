Жительница Фрунзенского района пригласила малознакомых мужчины в гости, а те ограбили ее

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленники украли цепочку с кулоном и кольцо из металла желтого цвета.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила правоохранительным органам, что 11 мая в ее квартире малознакомые люди обокрали ее. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных на Софийской улице. Также заявительница 51 года сказал, что неизвестные применили физическую силу, чтобы сделать свое преступное дело.

По подозрению в совершении данного правонарушения были задержаны двое братьев 40 и 42 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция задержала воришек автомобилей в Петербурге и Ленобласти.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие фрунзенский район
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