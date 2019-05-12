Полиция задержала воришек автомобилей в Петербурге и Ленобласти

Злоумышленники решили угнать автомобили в Красносельском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти.

Автомобиль в Красносельском районе Петербурга был угнан в начале мая. С заявлением в полицию еще 2 мая обратился местный житель и сообщил, что Volkswagen Polo был угнан от дома 21/2 по улице Пионерстроя. Уточняется, что автомобиль принадлежал частной компании. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу. Подозреваемого в угоне задержали у дома 4 по улице 2-я Комсомольская. Мужчина отпущен под обязательство о явке.

В Ленобласти же автомобиль угнали в Тосненском районе. С заявлением обратился гражданин и заявил, что 39-летний мужчина неправомерно завладел Opel Vectra , но цели хищения он не преследовал.

Через неделю машину нашли у дома 3 по переулку Межевой города Колпино был обнаружен указанный автомобиль. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде, и надлежащем поведении.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что угон в Петербурге закончился смертельным ДТП под Рязанью.