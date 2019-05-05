Угон в Петербурге закончился смертельным ДТП под Рязанью

Отец и сын пытались оторваться от погони, но в конце концов отправили машину в кювет.

В Рязанской области в субботу 4 мая произошло ДТП, в котором погибли три человека. По информации ГИБДД, KIA Rio вышла на полосу встречного движения и задела Toyota Corolla, которая в свою очередь врезалась в автомобиль Renault. Двоих после аварии доставили в больницу.

Водитель KIA Rio на самом деле пытался скрыться от погони. Машина находилась в розыске — в пятницу вечером она пропала в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах. Приезжий из Тамбова оставил машину с включенным двигателем со своими пассажирами — индивидуальным предпринимателем и его 19-летним сыном — на Моховой улице Петербурга, а когда вернулся, увидел, что ее уже нет.

В Рязанской области инспектор ГИБДД проверял документы у угонщика, тот нажал на газ, сбил полицейского и скрылся. Дорожная полиция начала преследование. После произошедшего ДТП KIA продолжила ехать и нашли ее на расстоянии 4 км от места ДТП — машина съехала в кювет. Угонщиков задержали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге брат угнал машину у сестры.