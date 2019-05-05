В Петербурге брат угнал у сестры дорогостоящую иномарку

Ранее судимый 22-летний парень похитил машину сестры и устроил пьяное ДТП. 5 мая в полицию Невского района Петербурга с заявлением обратилась 37-летняя женщина. Пострадавшая рассказала правоохранителям, о том, что днем раньше от дома № 1 по проспекту Шлиссельбургский ее 22-летний брат тайно похитил её иномарку Volvo S60.

Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Похитителя удалось задержать на Советском проспекте. Злоумышленник находился за рулем украденного авто в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе, разрешающих вождение этой машины документов.

Составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоаП РФ (управление транспортным средство в состоянии алкогольного опьянения).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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