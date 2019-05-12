Информацию о сексуальных домогательствах к школьнице из Луги проверят следователи

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: https://64.fair.ru

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: https://64.fair.ru

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей.

Женщина 52 лет сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ее сожитель 59 лет совершил действия сексуального характера по отношению к ее несовершеннолетней дочери. Данную информацию будут проверять следственные органы, сообщают сегодня в ведомстве.

Женщина также рассказала, что мужчина проживает в Луге. Действия сексуального характера он совершил с 16-летней девочкой, уверят мать.

По данному факту следственным отделом по городу Луга следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области незамедлительно организована доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Луге взрослый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку.