Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Бухарестской

Появилась информация о состоянии здоровья людей, пострадавших в ДТП на Бухарестской улице.

По словам вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации Городской больницы №26.

В НИИ Джанелидзе ночью скончался мужчина, еще одного пострадавшего выписали. Также в состоянии средней тяжести пребывают двое детей.

Один из пассажиров трамвая проходит лечение в Александровской больнице, его состояние оценивается, как удовлетворительное.

Полиция Петербурга подозревает в совершении ДТП на Бухарестской улице 17-летнего подростка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль Chevrolet ехал в сторону Волковского проспекта, попал в лужу воды и врезался в микроавтобус Iveco. Обе машины вышли на трамвайные пути и пробили стенку идущего трамвая. Инспекторы устанавливают все детали произошедшего.