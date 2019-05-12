Виновником жесткой аварии на Бухарестской мог быть ученик 11 класса

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://vk.com/spb_today
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://vk.com/spb_today

Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве начали поиск школьника.

Правоохранители Петербурга не исключают возможную причастность 17-летнего подростка к жесткому ДТП, которое произошло накануне во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, авария произошла у дома 22 на Бухарестской улице. Там столкнулись Chevrolet Aveoи автобус Iveco. Причиной аварии стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в автобус. После оба автомобиля влетели в трамвай.

Как сообщает полиция, после дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры Chevrolet Aveo скрылись с места происшествия.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в НИИ Джанелидзе и ГБ №26. Еще двое – в состоянии средней тяжести в НИИ Джанелидзе и Александровской больнице.

Также известно, что в результате ДТП один из пострадавших скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате ДТП на Бухарестской пострадали 6 человек.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подросток пытался спуститься с пятого этажа по простыням и сорвался вниз на ...
Виновником жесткой аварии на Бухарестской мог быть ученик 11 класса
Женщину, ходившую по дороге после ДТП, задавил самосвал у деревни Разметелово
В Калининском районе группа людей из магазина вынесла терминал для оплаты
Женщину, устроившую поножовщину своему гостю на Ленсовета, задержали
На Лиговском двое пришли забрать отремонтированный ноутбук, но решили ...
Жительница Фрунзенского района пригласила малознакомых мужчины в гости, а ...
Полиция запретила церемонию прощания с Доренко в Москве