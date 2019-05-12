Виновником жесткой аварии на Бухарестской мог быть ученик 11 класса

Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве начали поиск школьника.

Правоохранители Петербурга не исключают возможную причастность 17-летнего подростка к жесткому ДТП, которое произошло накануне во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, авария произошла у дома 22 на Бухарестской улице. Там столкнулись Chevrolet Aveoи автобус Iveco. Причиной аварии стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в автобус. После оба автомобиля влетели в трамвай.

Как сообщает полиция, после дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры Chevrolet Aveo скрылись с места происшествия.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в НИИ Джанелидзе и ГБ №26. Еще двое – в состоянии средней тяжести в НИИ Джанелидзе и Александровской больнице.

Также известно, что в результате ДТП один из пострадавших скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате ДТП на Бухарестской пострадали 6 человек.