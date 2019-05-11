В результате ДТП на Бухарестской пострадали 6 человек

Ранее было известно о четырех пострадавших, однако появилась информация о ещё двух подростках с незначительными травмами.

Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем аккаунте в Twitter.

Она написала, что после дорожно-транспортного происшествия на Бухарестской улице, в котором участвовал микроавтобус, ещё два подростка обратились за помощью в Детскую городскую больницу №1. Известно, что у несовершеннолетних незначительные травмы.

Авария произошла 11 мая в 18:25 рядом с домом 15 по Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Легковой автомобиль марки «Chevrolet» попал в лужу, после чего совершил столкновение с микроавтобусом. Машины вылетели на трамвайные пути и пробили стенку проходящего трамвая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что известно о четырех пострадавших в ДТП на Бухарестской (видео).