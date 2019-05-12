В Петербурге угнали Lexus за 7,2 млн рублей

У жителя Приморского района Петербурга угнали дорогостоящий автомобиль – Lexus LX-570. Сумма ущерба 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники угнали машину от дома № 124 по улице Савушкина в период с вечера 4 мая по ночь 12 мая.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция приступила к розыску злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что летом прошлого года мужчина управлял своим автомобилем марки «Тойота Рав4» в нетрезвом виде.

Произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» на перекрестке Заневского и Шаумяна проспектов. После этого водитель «Тойоты» решил покинуть место аварии, желая избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Затем он сообщил в полицию о пропаже своего авто, однако обман вскрылся, когда сотрудники полицейские отсмотрели камеры городского видеонаблюдения.