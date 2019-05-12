Петербуржец рассказал о мертвом тюлене в Репино

Тело животного лежало на берегу.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая. Обо всем рассказал очевидец, который поделился печальной новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина написал, что сначала подумал, что перед ним мешок какой-то, но, когда подошел поближе, то понял, что это – погибший тюлень. В этот момент мимо животного проходили люди вместе с маленькими детьми.

Неравнодушному петербуржцу посоветовали позвонить в Фонд друзей балтийской нерпы. Другие в комментариях отметили, что в последнее время замечают на пляже в Репино много мертвых рыбешек. С чем связанно массовая гибель водных обитателей – непонятно.

Напоминаем, что сейчас активисты ищут в Финском заливе истощенного тюлененка. Их беспокоит внешний вид животного, они хотят показать его ветеринару.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге помогут балтийским нерпам в рамках экологического месячника.