В Ленобласти двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига

Ребенок остался жив, но сейчас находится в больнице.

Инцидент случился еще 11 мая, но обо всем стало известно только сегодня, в воскресенье. Уточняется, что малышка проживает в деревне Логи в Ленинградской области. Девочка выпила какое-то количество опасного вещества, после чего угодила в медицинское учреждение. Врачи в кингисеппской районной больнице диагностировали отравление, передает издание 47news.ru.

Специалисты считают, что переживать особо не о чем – малышка находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Известно, что инцидент взяли под контроль сотрудники правоохранительных органов. Они волнуются, что в шашлычный сезон подобных происшествий будет довольно много.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ребенок сломал ногу из-за дыры в горке площадки на Белградской. Врачи у восьмилетнего мальчика диагностировали двойной перелом со смещением.