Ребенок сломал ногу из-за дыры в горке площадки на Белградской

Врачи диагностировали у мальчика двойной перелом со смещением.

Ребенок сломал ногу из-за дыры в детской горке на площадке Белградской улицы Петербурга, сообщил в социальной сети его отец Алексей Ш. в группе “Признавашки ДТП и ЧП”. Мальчик получил травму накануне дня Победы, но о произошедшем стало известно только сейчас, в субботу 11 мая.

По словам жителя Фрунзенского района Петерурга, в круглой пластмассовой горке площадки в парке “Яблоневый сад” появилась дыра — именно в нее ребенок и угодил правой ногой. В травмпункте врачи сообщили, что у восьмилетнего мальчика диагностировали двойной перелом со смещением.

Петербуржец считает, что обслуживающие детскую площадку допустили халатность и намерен привлечь их к ответственности. Сейчас он хочет предупредить как можно больше родителей об опасности детской площадки.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге госпитализировали подростка-граффитиста.