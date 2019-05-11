Ребенок сломал ногу из-за дыры в горке площадки на Белградской

Мужчина называет произошедшее халатностью со стороны обслуживающей площадку компании. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Мужчина называет произошедшее халатностью со стороны обслуживающей площадку компании. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Врачи диагностировали у мальчика двойной перелом со смещением.

Ребенок сломал ногу из-за дыры в детской горке на площадке Белградской улицы Петербурга, сообщил в социальной сети его отец Алексей Ш. в группе “Признавашки ДТП и ЧП”. Мальчик получил травму накануне дня Победы, но о произошедшем стало известно только сейчас, в субботу 11 мая.

Родитель опубликовал в сети фото дыры. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

По словам жителя Фрунзенского района Петерурга, в круглой пластмассовой горке площадки в парке “Яблоневый сад” появилась дыра — именно в нее ребенок и угодил правой ногой. В травмпункте врачи сообщили, что у восьмилетнего мальчика диагностировали двойной перелом со смещением.

Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Петербуржец считает, что обслуживающие детскую площадку допустили халатность и намерен привлечь их к ответственности. Сейчас он хочет предупредить как можно больше родителей об опасности детской площадки.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге госпитализировали подростка-граффитиста.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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