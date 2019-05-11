Граффитист упал с высоты на “Красном треугольнике”

Территория завода находится в плачевном состоянии с начала нулевых. Фото: Google.Maps
Территория завода находится в плачевном состоянии с начала нулевых. Фото: Google.Maps

Подросток отправился на территорию заброшенного завода с друзьями.

Молодого петербуржца госпитализировали после похода на территорию завода “Красный треугольник”. Подросток пошел разрисовывать заброшенные корпусы баллончиками с краской — рисовать граффити, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 11 мая.

По информации полиции Петербурга, 17-летний молодой человек упал с высоты третьего этажа. Он получил серьезные травмы, сейчас о нем заботятся врачи в больнице Раухфуса.

Полиция Санкт-Петербурга ведет проверку по происшествию. Завод “Красный треугольник” на набережной Обводного канала создали в 1860 году, там производили каучук и резину. С начала 2000-ых территория заброшена и привлекает подростков, бездомных, музыкантов и другие слои общества.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге госпитализировали девочку с отравлением смесью таблеток.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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