В Московском районе тушили лестничную клетку

Что стало причиной – пока не уточняется.

Инцидент случился в Московском районе Санкт-Петербурга на Московском проспекте. Обо всем рассказали не только очевидцы, которые поделились информацией в социальных сетях, но также ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Известно, что в доме номер 224 горела лестница клетка. К моменту, когда прибыли специалисты, огнем были охвачены восемь «квадратов». В ликвидации возгорания участвовали 15 человек и три единицы спецтехники. На то, чтобы потушить обстановку лестничной клетки, ушло около часа.

Пока что сведений о пострадавших не поступало. Также непонятно, что или кто стал причиной пожара. Обстоятельства дела предстоит выяснить пожарным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что взорвавшаяся от столкновения с Saab Газель попала на видео. В Пушкинском районе в ночь с 11 на 12 мая столкнулись Газель и иномарка. Взрыв случился из-за того, что в «Газели» перевозили баллоны с газом.