Петербуржец разыскивает пенсионера с расстройством памяти

Пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся.

О пропаже Равиля Амирова стало известно в ночь с 12 на 13 мая. Обо всем рассказал родственник мужчины, который попросил в социальных сетях помочь с поисками пенсионера. Петербуржец уверяет, что пенсионер, скорее всего, покинул дом, который находится во Фрунзенском районе, 12 мая. Мужчина мог отправиться на электричку, которая отбывает от станции Сортировочная. У мужчины в планах была поездка до поселка Будогощи.

Пенсионер страдает расстройством памяти, но у него при себе должны быть документы – паспорт и пенсионное удостоверение. Разыскивающий также уверен, что вместе с Равилем пошла его собака – дворняга песочного цвета по имени Джек.

Мужчина был одет в камуфляжные брюки и бежевую куртку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что маленький любитель путешествий из Нового света вернулся домой.