Маленький любитель путешествий из Нового света вернулся домой

Ребенок частенько теряется, уезжая то в один населенный пункт, то в другой.

О том, что ребенка нашли, стало известно сегодня вечером, 12 мая. Тревогу забили в воскресенье в обед – родственники распереживались, так как семилетний мальчик не давал о себе знать на протяжении нескольких часов. Возможно, тревог было бы меньше, если бы ребенок из поселка Новый свет в Ленинградской области не исчезал подобным образом уже несколько раз.

Так, однажды его нашли в Гатчине, а в другой раз – в Санкт-Петербурге. В последний раз до этого он терялся не так давно – в апреле 2019 года, передает издание 47news. Волонтеры рассказывали, что любитель путешествий мог оказаться где угодно – так, его могли бы застать в вестибюле станции метро «Московаская» или в «Макдональдсе» неподалеку.

Уточняется, что с мальчиком все в порядке, он «цел и невредим». Где он был все это время – не разглашается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Яхтенной улице трехлетний ребенок чуть не упал из окна.