Маленький любитель путешествий из Нового света вернулся домой

Мальчик вернулся домой целым и невредимым. Фото: Pixabay
Мальчик вернулся домой целым и невредимым. Фото: Pixabay

Ребенок частенько теряется, уезжая то в один населенный пункт, то в другой.

О том, что ребенка нашли, стало известно сегодня вечером, 12 мая. Тревогу забили в воскресенье в обед – родственники распереживались, так как семилетний мальчик не давал о себе знать на протяжении нескольких часов. Возможно, тревог было бы меньше, если бы ребенок из поселка Новый свет в Ленинградской области не исчезал подобным образом уже несколько раз.

Так, однажды его нашли в Гатчине, а в другой раз – в Санкт-Петербурге. В последний раз до этого он терялся не так давно – в апреле 2019 года, передает издание 47news. Волонтеры рассказывали, что любитель путешествий мог оказаться где угодно – так, его могли бы застать в вестибюле станции метро «Московаская» или в «Макдональдсе» неподалеку.

Уточняется, что с мальчиком все в порядке, он «цел и невредим». Где он был все это время – не разглашается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Яхтенной улице трехлетний ребенок чуть не упал из окна.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область новый свет поиск ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девочка угодила в больницу во Всеволожске из-за пьяного отчима
Семак даст отдохнуть пятерым игрокам «Зенита»
В Ленобласти двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига
Маленький любитель путешествий из Нового света вернулся домой
В ДТП на КАД серьезно пострадал водитель фургона
Ленинградцев предупреждают о туманном утре понедельника
В Израиле состоялось официальное открытие «Евровидения-2019»
Путин объяснил, почему его хоккейная команда часто побеждает