На Яхтенной улице трехлетний ребенок чуть не упал из окна

Малыша вовремя обезопасили спасители. Пьяная мать мальчика оставила его дома одного.

Вчера, 11 мая, соседи заметили малыша, стоящего на подоконнике открытого окна на десятом этаже одного из домов по Яхтенной улице. Очевидцы вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли на место и успели спасти трехлетнего мальчика, который чудом не выпал из окна многоэтажки, передает 78.ru со ссылкой на МВД по Санкт-Петербургу.

Помимо МЧС, на место происшествия прибыли скорая, полиция и пожарные. Малыша удалось спасти посредством спуска с верхнего 14-го этажа по тросу. Ребенка вернули в квартиру.

Выяснилось, что малыш находился дома совсем один. Семья неблагополучная — родители страдают от алкогольной зависимости. Мать ребенка не раз лишали родительских прав. Правоохранительные органы займутся проверкой семьи и условий проживания ребенка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ребенок сломал ногу из-за дыры в горке площадки на Белградской.