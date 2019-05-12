Неизвестные расправились с лебедем в Гатчине

У лебедя еще не вылупились птенчики из яиц. Фото: Pixabay
У лебедя еще не вылупились птенчики из яиц. Фото: Pixabay

Специалисты почти уверены, что самка ждала потомство.

Инцидент случился в районе Серебряного озера Дворцового парка Гатчина. По предварительным данным, кто-то свернул шею птице и оставил ее у водоема. Эксперты, осмотревшие бедняжку, считают, что она была беременна. Известно также, что у нее был возлюбленный, который сейчас находится в состоянии аффекта – несчастная птица не покидает Серебряное озеро, но при этом никого к себе не подпускает и прячется. Специалисты переживают о дальнейшей судьбе птицы, хотят отловить лебедя и помочь ему.

Птицу вместе с яйцами планируют отправить в Дворцовую ферму, где также живут птицы. Там лебедь и его малыши будут в безопасности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец рассказал о мертвом тюлене в Репино. Обстоятельства смерти животного неизвестны, но местные жители уверяют, что часто видят у водоема бездыханную рыбу. Возможно, требуется проверка качества воды.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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