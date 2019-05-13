В квартире на Ушинского ночью тушили пожар

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Фото: pixabay.com

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Фото: pixabay.com

Возгоранием в Калининском районе Петербурга занимались 17 пожарных.

В Калининском районе Петербурга в ночь с понедельника на воскресенье тушили пожар в квартире, сообщили в ГУ МЧС 13 мая. Пожар произошел в квартире на улице Ушинского; по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС Петербурга в 23:26. К дому 31 подъехали четыре пожарных экипажа. Площадь огня успела достигнуть 8 м2, обгорела обстановка в комнате. К 00:04 огонь полностью потушили, передают спасатели Санкт-Петербурга.

На вызов в Калининский район Санкт-Петербурга отправили четыре машины и 17 человек, передают в ГУ МЧС Петербурга. Причины возгорания спасатели не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Московском районе Санкт-Петербурга тушили пожар на лестничной клетке.