В квартире на Ушинского ночью тушили пожар

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Фото: pixabay.com
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Фото: pixabay.com

Возгоранием в Калининском районе Петербурга занимались 17 пожарных.

В Калининском районе Петербурга в ночь с понедельника на воскресенье тушили пожар в квартире, сообщили в ГУ МЧС 13 мая. Пожар произошел в квартире на улице Ушинского; по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС Петербурга в 23:26. К дому 31 подъехали четыре пожарных экипажа. Площадь огня успела достигнуть 8 м2, обгорела обстановка в комнате. К 00:04 огонь полностью потушили, передают спасатели Санкт-Петербурга.

На вызов в Калининский район Санкт-Петербурга отправили четыре машины и 17 человек, передают в ГУ МЧС Петербурга. Причины возгорания спасатели не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Московском районе Санкт-Петербурга тушили пожар на лестничной клетке.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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