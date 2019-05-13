Утром в понедельник в Колпино сгорел тягач

Пожар потушили только к половине пятого - через час после сообщения. Фото: pixabay.com
Пожар потушили только к половине пятого - через час после сообщения. Фото: pixabay.com

У машины полностью выгорела кабина — ее тушили 12 человек.

Утром в Колпино пожарные тушили машину, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга 13 мая. Пожар произошел на улице Севастьянова в утренние часы понедельника.

Спасатели узнали о возгорании в Колпинском районе Петербурга в 03:13. Горел тягач: спасатели сообщают, что у грузовой машины полностью выгорела кабина. Пожарные полностью потушили огонь только к 04:25.

По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет. На вызов приехали три машины МЧС и 12 пожарных. В МЧС не рассказали, из-за чего произошел пожар.

Пожарная часть №48 Колпинского района Петербурга расположена на Финляндской улице, 29. Всего в Колпинском районе есть три пожарных части.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о пожаре в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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