Полиция ищет преступников, укравших велосипед у ребенка

В Невском районе Санкт-Петербурга двое неизвестных злоумышленников похитили у 15-летнего подростка велосипед.

В воскресенье, 12 мая, около 2 часов ночи 52-летняя неработающая мать пострадавшего обратилась в отделение полиции Невского района.

Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ранее в тот же день двое неизвестных преступников, при помощи применения физической силы, произвели хищение велосипеда марки «BMX» у её сына, после чего скрылись в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Бабушкина, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Приняты меня для розыска и задержания преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Петергофском шоссе мужчина под угрозой ножа отдал не свои 230 тысяч рублей.