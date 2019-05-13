На Петергофском шоссе мужчина под угрозой ножа отдал не свои 230 тысяч рублей

Мужчина отдал деньги и мобильный телефон. Фото: Рixabay
Мужчина отдал деньги и мобильный телефон. Фото: Рixabay

Похищенные денежные средства принадлежали организации, на которую работал пострадавший.

В воскресенье, 12 мая, примерно в 20:30 часов вечера неподалеку от дома 77 по Петергофскому шоссе в Санкт-Петербурге двое неизвестных злоумышленников угрожали ножом 29-летнему водителю автомобиля и требовали отдать имеющиеся у него денежные средства.

Мужчина отдал 230 тысяч рублей, которые принадлежали организации, а также свой мобильный телефон. После этого преступники скрылись с места происшествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что продавец в цветочном задержал горе-грабителя с ножницами.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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