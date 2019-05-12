Продавец в цветочном задержал горе-грабителя с ножницами

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник пытался ограбить магазин в Выборгском районе Петербурга.

Однако ничего у грабителя не вышло, поскольку продавец в цветочном магазине оказал активное сопротивление. Инцидент произошел в павильоне “Цветы”, расположенном на улице Симонова. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на сотрудников полиции.

Злоумышленнику 40 лет, а продавцу, сообщают правоохранители, 62 года. Злоумышленник ворвался в магазин с ножницами и начал угрожать сотруднику магазина.

Грабитель требовал деньги, но продавец оказался не робкого десятка. На место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали грабителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Советской улице трое хулиганов шесть раз выстрелили в окно местного жителя.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборгский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора (ВИДЕО)
Власти ОАЭ опровергли сообщения о взрывах нефтетанкеров в порту
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Продавец в цветочном задержал горе-грабителя с ножницами
Информацию о сексуальных домогательствах к школьнице из Луги проверят следователи
Озвучен состав сборной России на игру против Австрии
«Зенит» сыграет последние матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном
На КАДе между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе закроют ...