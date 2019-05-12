Продавец в цветочном задержал горе-грабителя с ножницами

Злоумышленник пытался ограбить магазин в Выборгском районе Петербурга.
Однако ничего у грабителя не вышло, поскольку продавец в цветочном магазине оказал активное сопротивление. Инцидент произошел в павильоне “Цветы”, расположенном на улице Симонова. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на сотрудников полиции.
Злоумышленнику 40 лет, а продавцу, сообщают правоохранители, 62 года. Злоумышленник ворвался в магазин с ножницами и начал угрожать сотруднику магазина.
Грабитель требовал деньги, но продавец оказался не робкого десятка. На место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали грабителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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