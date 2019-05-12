На Советской улице трое хулиганов шесть раз выстрелили в окно местного жителя

Выстрелы хулиганы в возрасте от 27 до 33 дет совершили из пневматического пистолета.

Инцидент произошел 11 мая около 18:50, сообщают сегодня сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Петербурга.

В полицию обратился пострадавший житель центрального района. Он сообщил, что его окно в доме 10 на Советской улице расстреляли. Злоумышленники из хулиганских побуждений произвели шесть выстрелов из пневматического пистолета.

По указанному адресу незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал злоумышленников на месте происшествия.

Было установлено, что пистолет был приобрели незаконно. Хулиганы были переданы сотрудникам 76 отдела полиции.

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