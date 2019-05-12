В Тихвине пьяный мужчина задушил пенсионерку

Обвиняемый в содеянном проживал с пожилой женщиной больше года и ухаживал за ней по просьбе знакомого.

Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 73-летней женщины. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Следователи установили, что 7 мая 59-летний мужчина в алкогольном опьянении задушил пенсионерку в квартире, где они проживали совместно.

Мужчину задержали после происшествия. Выяснилось, что обвиняемый жил вместе с погибшей в качестве ее помощника, ухаживал за ней по просьбе своего знакомого.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Планируется проведение ряда судебных экспертиз.

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