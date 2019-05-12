В семье мигрантов годовалая девочка обварилась кипятком

Семья благополучная, на учете не состоит. Фото: https://pixabay.com
Семья благополучная, на учете не состоит. Фото: https://pixabay.com

Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Врачи сообщили, что состояние годовалой девочки тяжелое. У нее поражено 9% тела и ребенок получил ожоги 3-й степени. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.

Девочку в срочном порядке госпитализировали из квартиры дома на Гранитной улице в Красногвардейском районе Петербурга.

Девочка обварилась кипятком, который находился в чашке. Инцидент произошел в результате недосмотра. Также известно, что девочка воспитывается в семье иностранцев.

Семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подросток пытался спуститься с пятого этажа по простыням и сорвался вниз на четвертом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красногвардейский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Информацию о сексуальных домогательствах к школьнице из Луги проверят следователи
«Зенит» сыграет последние матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном
На КАДе между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе закроют ...
На Советской улице трое хулиганов шесть раз выстрелили в окно местного жителя
В Тихвине пьяный мужчина задушил пенсионерку
В семье мигрантов годовалая девочка обварилась кипятком
Подросток пытался спуститься с пятого этажа по простыням и сорвался вниз на ...
Виновником жесткой аварии на Бухарестской мог быть ученик 11 класса