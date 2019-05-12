В семье мигрантов годовалая девочка обварилась кипятком

Семья благополучная, на учете не состоит. Фото: https://pixabay.com

Семья благополучная, на учете не состоит. Фото: https://pixabay.com

Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Врачи сообщили, что состояние годовалой девочки тяжелое. У нее поражено 9% тела и ребенок получил ожоги 3-й степени. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.

Девочку в срочном порядке госпитализировали из квартиры дома на Гранитной улице в Красногвардейском районе Петербурга.

Девочка обварилась кипятком, который находился в чашке. Инцидент произошел в результате недосмотра. Также известно, что девочка воспитывается в семье иностранцев.

Семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подросток пытался спуститься с пятого этажа по простыням и сорвался вниз на четвертом.